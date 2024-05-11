Попавшие в беду под Петрозаводском дети приехали в Карелию на отдых

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков раскрыл подробности происшествия с участием детей на озере Лососинном под Петрозаводском.

По словам министра, на озере вблизи турбазы на каяках катались две женщины со своими детьми - девочками 2009 и 2012 годов рождения. Люди приехали в Карелию из Тверской области. Лодки перевернулись, туристы оказались в воде. Они смогли выбраться на берег самостоятельно.

После поступления сигнала на озеро были направлены три бригады скорой помощи. Специалисты оказали первую помощь и согревали детей. Девочек доставили в Детскую республиканскую больницу.

Обошлось без серьезных последствий. У детей были выявлены симптомы переохлаждения, у одной из девочек - симптомы ОРВИ. Родители отказались от госпитализации. // Фото: КРПСС