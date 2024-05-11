Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Вечером 10 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Авария случилась в 22:05. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink