11 мая 2024, 11:13
Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска
Дорожная авария на улице Красноармейской попала в объектив камеры наблюдения
Вечером 10 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Авария случилась в 22:05. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink