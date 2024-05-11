11 мая 2024, 11:13
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Дорожная авария на улице Красноармейской попала в объектив камеры наблюдения

Вечером 10 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Авария случилась в 22:05. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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