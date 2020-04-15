Полковника в отставке УФСИН задержали по подозрению в мошенничестве

14 апреля в Карелии был задержан бывший заместитель начальника уголовно-исправительной инспекции УФСИН по республике. Следствие подозревает 50-летнего полковника в отставке в мошенничестве при получении выплат, сообщает «Столица на Онего».

По данным издания, в 2014 году проживавший в Петрозаводске мужчина вышел на пенсию. Однако, за несколько месяцев до этого события полковник выписался из петрозаводской квартиры и зарегистрировался в непригодном для жизни бараке в поселке Чупа Лоухского района. При выходе на заслуженный отдых он предоставил документы с новой регистрацией в группу пенсионного обеспечения УФСИН. В итоге ему была начислена пенсия не в 37 тысяч рублей, как если бы он был прописан в Петрозаводске, а на 10 тысяч выше. При этом мужчина продолжал жить в столице Карелии.

По информации источника, свою вину в совершении мошенничества полковник в отставке не признает. Он утверждает, что жил он именно в Чупе.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд заключил под стражу экс-начальника петрозаводской ИК-9 Ивана Савельева. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.