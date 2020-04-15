Полиция нашла пропавшего юного жителя Петрозаводска

Полиция Петрозаводска установила местонахождение жителя города 2004 года рождения. Молодой человек был объявлен в розыск в начале апреля.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, криминальной составляющей в исчезновении подростка нет. В полиции не стали вдаваться в подробности, где все это время находился молодой человек.

В МВД поблагодарили СМИ за помощь в распространении информации.