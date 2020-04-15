15 апреля 2020, 19:38
Полиция нашла пропавшего юного жителя Петрозаводска
Криминальная составляющая в исчезновении подростка отсутствует
Полиция Петрозаводска установила местонахождение жителя города 2004 года рождения. Молодой человек был объявлен в розыск в начале апреля.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, криминальной составляющей в исчезновении подростка нет. В полиции не стали вдаваться в подробности, где все это время находился молодой человек.
В МВД поблагодарили СМИ за помощь в распространении информации.