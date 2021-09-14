Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в разбойном нападении

Полиция Петрозаводска пытается установить личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в разбойном нападении.

По информации МВД, преступление было совершено в конце марта в одном из магазинов на улице Калинина. Возможный злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения. В кадре – человеческая фигура в темной одежде и темной защитной маски ходит между рядами в магазине. Затем уличная камера зафиксировала бегущего по улице мужчину.

Петрозаводчане, которым может быть что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, могут сообщить по телефонам: 8 911-436-94-30, 8 814 271-53-27 или 02.