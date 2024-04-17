Полиция проводит проверку после стрельбы в подростка в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска организовала проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Карелии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в столице республики отец дважды выстрелил из пистолета в своего 16-летнего сына, причинив тому ранения.

По данным МВД, 16 апреля в 23:10 в полицию Петрозаводска из медицинского учреждения поступил сигнал о причинении повреждений юному горожанину. Он был госпитализирован с травмой бедра.

Стражи порядка в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото «Петрозаводск говорит»