14 апреля 2024, 15:42
Происшествия

Полиция проверит проблемных подростков

Мероприятие «Твой выбор» пройдет с 15 по 22 апреля

Полиция проведет в Карелии операцию «Твой выбор». Она будет проходить с 15 по 22 апреля. Цель, которую преслудют силовики, предупреждение и пресечение нарушений среди подростков.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, полицейские проверят по месту жительства подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. Правоохранители расскажут об ответственности за совершение противоправных деяний, предупредят о последствиях употребления алкоголя и запрещенных веществ.

Также оперативники будут проверять места, где собираются подростки. // фото «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
Полиция
подростки