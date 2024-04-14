Полиция проверит проблемных подростков

Полиция проведет в Карелии операцию «Твой выбор». Она будет проходить с 15 по 22 апреля. Цель, которую преслудют силовики, предупреждение и пресечение нарушений среди подростков.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, полицейские проверят по месту жительства подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. Правоохранители расскажут об ответственности за совершение противоправных деяний, предупредят о последствиях употребления алкоголя и запрещенных веществ.

Также оперативники будут проверять места, где собираются подростки. // фото «Петрозаводск говорит»