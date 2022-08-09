Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин. Информация опубликована пресс-службой МВД по РК.

Подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по номерам телефонов: 8953 542 00 88, 8909 178 52 54, 8900 455 42 99. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД