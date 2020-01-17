Похолодание до минус 11 градусов прогнозируют в субботу в Карелии

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +1, +3.

В Карелии 18 января также облачно с прояснениями. Ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на севере снега.

Утром и днем по северным районам также прогнозируется снег, местами сильный, по южным районам местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, на севере -6, -11. Днем +3, -2, на севере местами до -5.

В Калевале днем -1, ночью -3;

В Медвежьегорск днем 2, ночью -1;

В Пудоже днем 2, ночью 0;

В Сортавале днем 3, ночью 1;

В Суоярви днем 2, ночью -1.

Ранее МЧС предупредило жителей республики о сильном снеге.