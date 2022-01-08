Погода в воскресенье в Карелии будет морозной

В последний день новогодних праздников в Карелии будет морозно, пройдет небольшой снег. В Гидрометцентре республики сообщили, что ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью ветер восточный и юго-восточный, восточный, на севере региона юго-западный, а днем северный и северо-западный, умеренный.

В Петрозаводске похожая погода. Температура воздуха днем -9,-11 градусов, ночью -16, -18 градусов.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -16 градусов;

в Кондопоге днем -13 градусов;

в Медвежьегорске днем -17 градусов;

в Олонце днем -7 градусов;

в Пудоже днем -10 градусов;

в Сегеже днем -18 градусов;

в Сортавале днем -9 градусов;

в Суоярви днем -13 градусов. // Фото: Couleur/Pixabay.com