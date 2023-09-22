Погода в субботу в Карелии будет теплой

Облачно с прояснениями будет 23 сентября в Карелии. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, но не везде, а местами, передает Гидрометцентр РК.

Ветер южный умеренный. Температура ночью +10, +15 градусов, днем +17, +22 градуса.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура ночью +12, +14 градусов, днем +20, +22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: «Петрозаводск говорит»