22 сентября 2023, 17:32
Погода в субботу в Карелии будет теплой
Ветер умеренный, если дождь – то небольшой
Облачно с прояснениями будет 23 сентября в Карелии. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, но не везде, а местами, передает Гидрометцентр РК.
Ветер южный умеренный. Температура ночью +10, +15 градусов, днем +17, +22 градуса.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура ночью +12, +14 градусов, днем +20, +22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать. // фото: «Петрозаводск говорит»