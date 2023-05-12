Погода в Карелии в субботу будет очень теплой

В субботу, 13 мая, в Карелии будет переменная облачность, местами дождь, но небольшой. Ветер умеренный, северных направлений, рассказали в Гидрометцентре РК.

Ночью температура +4 до +9 градусов, на севере республики -1, +4 градуса. Днем будет до +16, +21 градуса, на северо-востоке региона +11, +16 градусов.

Малооблачная погода без осадков будет в Петрозаводске. Ветер северный умеренный. Температура ночью +7, +9 градусов, днем +16, +18 градусов. // фото: freepik.com