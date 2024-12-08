Погода в Карелии в понедельник будет вполне комфортной

Облачная с прояснениями погода ожидается 9 декабря в республике. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица. Ветер ночью западный и северо-западный, днем западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, днем будет 0, -5 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -4, -6 градусов, днем будет -1, -3 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: pixabay.com