Погибшего летом бойца похоронят в Карелии

В Лахденпохье просятся с погибшим Максимом Гущиным. Ему было 49 лет. В марте 2023 года Максим Гущин добровольно отправился в зону СВО. Армейское подразделение участвовало в боях за освобождение ряда населенных пунктов ДНР.

В администрации района рассказали, как погиб наш земляк. 7 июня 2024 года недалеко от села Клиновое Бахмутского района ДНР машина, в которой Максим Гущин и два его сослуживца перевозили боекомплект к самоходному оружию, наехала на дистанционное взрывное устройство. Все бойцы погибли. У карельского бойца дома остались мама и двое детей.

С погибшим карельским бойцом простятся 5 ноября. Максима Гущина похоронят на новом кладбище рядом с могилой отца. // фото vk.com/lahden_osr