Почти половину школ планируют закрыть в Финляндии

К 2040 году в Финляндии ожидается значительное сокращение школьников — на 100 тысяч, пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle. Предполагается, что это приведёт к закрытию почти половины действующих школ. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом по заказу министерства образования и культуры Финляндии.

Единственным регионом Финляндии, где число учащихся школ не уменьшается, является Уусимаа — столичный регион с центром в Хельсинки, но даже здесь увеличение численности школьников обеспечивают мигранты, а не коренное население.

«Уже сейчас в Финляндии много населённых пунктов, где есть только одна школа. В ближайшие годы многие из них исчезнут, а протяжённость школьных маршрутов увеличится»,

— говорится в публикации.

С демографической точки зрения Финляндия находится в более тяжёлом положении, чем другие страны Северной Европы: в стране ниже рождаемость, чем у соседей, и меньший приток мигрантов. Кроме того, люди быстрее переезжают из сельской местности в города, чем в других странах.

По прогнозу, за 15 лет число детей иностранного происхождения в Финляндии вырастет почти на 86 тысяч. В финских школах становится всё больше учащихся из семей, где вообще не говорят по-фински.

В школе в Вантаа, где доля детей «с иностранным бэкграундом» достигает 40 процентов, а лингвистическая палитра охватывает почти 30 иностранных языков, начали работать многоязычные наставники — специально для связи между домом и школой.

Уровень рождаемости в Финляндии упал до исторически низкого: в 2024 году в Финляндии родилось 43,7 тыс. детей, при этом ежегодно в стране на пенсию выходят порядка 70 тыс. человек. Спад рождаемости в Финляндии эксперты называют самым большим кризисом и вызовом для страны.

Из-за разрыва связей с Россией приграничные финские регионы пустеют, а массовый отток людей создаёт риски для безопасности. В приграничном муниципалитете Нуйямаа проживает всего пара сотен человек, а местные власти уже заявляли о планах закрыть здесь и школу, и библиотеку.