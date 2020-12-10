Почти миллиард рублей потратят на ремонт дорог в Петрозаводске

Городские власти перечислили дороги, которые в ближайшие два года ждет масштабный ремонт. В планах администрации столицы Карелии отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них. Масштабные работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2022 годах. Пока же мэрия подыскивает подрядчика, готового взяться за работы.

«Опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа на 2021 и 2022 годы»,

- сообщает пресс-служба администрации. Начальная цена контракта – более 944 миллионов рублей.

Так, какие же дороги отремонтируют в 21-м году. В перечень вошли: улица Луначарского с тротуарами (от Фаддеевской до Радищева), улица Правды (от Казарменской до Калинина), Лесной проспект (от Суоярвского шоссе до Лососинского), Пограничная улица (от Халтурина до переулка Ветеринарный), Октябрьский проспект (от Ленинградской до Достоевского), Пряжинское шоссе (от Шуйского шоссе до Суоярвского), улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от набережной Ла-Рошель до улицы Загородная), улица Ломоносова (от Лыжной до Щербакова). Ремонт начнется весной, когда будет благоприятствовать погода.

В списке на 2022 оказались: Березовая аллея с тротуарами (от Сыктывкарской до Лососинского шоссе), улица Попова с тротуарами (от Лососинского шоссе до улицы Сыктывкарская), Краснофлотская улица с тротуарами (от Шотмана до дома № 23 по улице Зайцева), улица Онежской Флотилии (от Ригачина до улицы Ключевая), улица Ригачина (от набережной Гюллинга до улицы Онежской Флотилии), Ленинградская улица с тротуарами (от Первомайского проспекта до набережной Варкауса), Транспортная улица (от Пряжинского шоссе до улицы Шуйская), Боровая улица (от улицы Тупиковой до Халтурина), Балтийская улица с тротуарами (от Комсомольского проспекта до Лыжной), улица Чернышевского (от Ригачина до дома № 28 по улице Чернышевского), улица Профсоюзов (от Тупиковой до Связи), Соломенское шоссе (от Петрозаводского шоссе до здания № 11 по шоссе Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от Соломенского шоссе до улицы Соломенской), Сулажгорская улица (от Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорская улица (от Первомайского проспекта до Сулажгорской), Олонецкая улица (от Прионежской до Островского), Сыктывкарская улица (от Попова до Лесного проспекта), набережная Ла-Рошель (от улицы Маршала Мерецкова до Комсомольского проспекта), Ключевая улица (от Гвардейской до Онежской Флотилии), Нойбранденбургская улица (от Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительная улица (от улицы Ключевая до улицы Кемская). (фото alaniatv.ru)