27 октября 2025, 11:18
Почти 50 кг испорченных овощей и фруктов изъято в Карелии
Роспотребнадзор Карелии озвучил данные о проверках овощей и фруктов за 9 месяцев
Фото: freepik
48,9 кг испорченных овощей и фруктов изъяли у организаций и индивидуальных предпринимателей сотрудники Роспотребнадзора Карелии за 9 месяцев. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.
За это время проведено 69 проверок. В 16 случаях выявлены нарушения. Чаще всего нарушались условия хранения, отсутствовали маркировочные ярлыки на транспортных упаковках и не было контроля за условиями хранения.
Нарушителям грозит административная ответственность.
