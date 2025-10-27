Почти 50 кг испорченных овощей и фруктов изъято в Карелии

48,9 кг испорченных овощей и фруктов изъяли у организаций и индивидуальных предпринимателей сотрудники Роспотребнадзора Карелии за 9 месяцев. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.

За это время проведено 69 проверок. В 16 случаях выявлены нарушения. Чаще всего нарушались условия хранения, отсутствовали маркировочные ярлыки на транспортных упаковках и не было контроля за условиями хранения.

Нарушителям грозит административная ответственность.

