Почему история Европу не учит

В лагерях содержались не только немцы, но и их союзники – венгры, румыны, чехи и дальше по списку Гитлера. Крупнейший лагерь № 120 дислоцировался в Петрозаводске и его пригородах. К зиме 1945 года в нем насчитывалось 17 тысяч военнопленных, часть из которых была направлена в дальнейшем на хозяйственные работы в районы республики.

В Петрозаводске пленные работали на строительстве гостиницы «Северная», кинотеатра «Победа», ряда домов, образующих часть архитектурного ансамбля в центре города.

В декабре 1947 года началась отправка заключенных из петрозаводского лагеря на родину. За время существования лагеря от фронтовых ранений, болезней, тяжелой работы, недостаточного питания и сурового северного климата погибло около тысячи человек.

Кладбище, где они захоронены, расположено вдоль западной ограды гражданского кладбища «Пески» и имеет самостоятельный вход. (Видео)