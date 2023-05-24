Часть жителей Петрозаводска в четверг останется без воды

В четверг, 25 мая, часть жителей Петрозаводска останется без воды. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, с 9 до 17 часов водоснабжение пропадет у жильцов дома №21 по улице Инженерной.

С 9 до 20 часов без воды останутся жильцы некоторых зданий по улицам Гранитной, Серафимовича, Каменоборской, Ригачина, а также на проспекте Александра Невского. Полный список можно посмотреть в паблике ЕДДС.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях. // Фото: freepik.com