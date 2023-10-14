14 октября 2023, 16:27
По всей Карелии опять пройдут дожди, а на севере – мокрый снег
Прогноз погоды на воскресенье, 15 октября
Завтра, в воскресенье, в Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде дождя на севере - с мокрым снегом.
Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура ночью +2, +7°С, днем +5, +10°С.
В Петрозаводске тоже облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.
Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью +5, +7°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.