14 октября 2023, 16:27
Погода

По всей Карелии опять пройдут дожди, а на севере – мокрый снег

Прогноз погоды на воскресенье, 15 октября

Завтра, в воскресенье, в Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем в  большинстве районов умеренные осадки в виде дождя на севере - с мокрым снегом.

Ветер юго-западный  умеренный, порывистый. Температура ночью +2, +7°С,  днем +5, +10°С.

В Петрозаводске тоже облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер юго-западный умеренный,  с порывами до сильного. Температура ночью +5, +7°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

 

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
погода 15 октября 2023