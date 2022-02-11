По проспекту Ленина стало опасно ходить из-за падающих сосулек

Один из центральных проспектов карельской столицы превратился в опасную зону. Пешеходы рискуют своей головой и здоровьем, проходя около дома №11 на проспекте Ленина.

С балконов и крыш свисают сосульки, некоторые из них «созревают» и падают вниз. Куски льда валяются на ступеньках на входе в магазины.

По словам петрозаводчан, люди боятся заходить в салон связи и магазины из-за падающих ледяных снарядов. Об опасном доме в центре столицы Карелии предупреждают в сообществе «Подслушано в Птз».

Еще одна подписчица рассказала о падающем снеге на проспекте Ленина в районе выставочного зала, который едва не задел ее саму и еще несколько человек. Женщина обратилась к городским властям с просьбой убрать снег с крыш зданий, пока кто-то не пострадал.

Ранее упавший с крыши сугроб едва не травмировал прохожего на проспекте Невского. А в 2021 году глыба льда убила мужчину на улице Куйбышева.