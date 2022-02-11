Трактор-снегоуборщик застрял в снегу во дворе в Сегеже

Убрать снег во дворе дома в районе улиц Владимирская-Маяковская в Сегеже оказалось не под силу даже специализированной технике. Очевидец снял на видео, как в снегу застрял трактор.

«Довела двор управляющая компания, что аж трактор застрял! О легковом авто-транспорте уже и говорить то нечего…»

- посетовал автор ролика, выложенного в сообществе «Сегежа online».

Сугроб буквально поглотил небольшой трактор. Техника словно гусеница извивалась, колеса крутились, но трактор не сдвигался с одной точки. Чем закончилось противостояние техники и стихии – осталось за кадром – видео обрывается. Но судя по всему водителю не удалось сразу сманеврировать и быстро выбраться из снежной западни.

В декабре в Петрозаводске также в сугробе увяз трактор. Сам он выбраться не смог, на помощь пришел другой трактор.