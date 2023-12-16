Плюсовая температура ожидается в Карелии в воскресенье

В воскресенье 17 декабря в Петрозаводске облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ночью метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный. Температура ночью -7, -9°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет падать.

По Карелии тоже облачно. Ночью в большинстве районов ожидается сильный снег, утром на юго-западе переходящий в мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, на юге мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах метель.

На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами с порывами до сильного. Температура ночью -9 -14°С, на юго-западе -3, -8°С, днем -4, +1°С. // Фото: freepik.com.