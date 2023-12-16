В Карелии ночью ожидается сильный снег

О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении жителей Карелии предупреждает филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью 17 декабря в большинстве районов Республики Карелия ожидается сильный снег, утром переходящий в мокрый снег. Ночью и с сохранением в течение дня 17 декабря местами по республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывами 15-17 м/с. В отдельных районах местами метель.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский ГО. //Фото: freepik.com.