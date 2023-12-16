Сегодня в Карелии небольшой снег и гололедица

Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Карелии. Днем существенных осадков не будет, если снег и пройдет, то небольшой, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер днем задует юго-западный и южный умеренный. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов.

В Петрозаводске ветер юго-западный и южный умеренный. Температура воздуха днем -7, -9 градусов. На дорогах в республике и ее столице гололедица. // фото: RebeccasPictures/ pixabay.com