Небольшой снег и гололедицу обещали синоптики на завтра

Облачная с прояснениями погода ожидается 16 декабря в Карелии. Ночью пойдет небольшой снег, днем существенных осадков не будет, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью ветер северо-западный и западный, днем юго-западный и южный умеренный. Температура ночью будет -11, -16 градусов, днем -7, -12 градусов.

В Петрозаводске ночью ветер западный, днем юго-западный и южный умеренный. Температура ночью составит -11, -13 градусов, днем будет -7, -9 градусов. На дорогах в республике и ее столице гололедица. // фото: RebeccasPictures/ pixabay.com