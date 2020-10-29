Площадку для занятий экстремальными видами спорта обновили на «Юности»

Оборудование для скейт-парка установи на стадионе «Юность» в Петрозаводске. Площадку для занятий экстремальными видами спорта обновили в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в администрации города.

Площадка подходит для катания на скейтборде, велосипедах BMX, роликах и «кик-скутере». Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем.

Также в мэрии сообщили, что по итогам аукциона удалось сэкономить более 300 тысяч рублей. Эти деньги пустят на благоустройство территории возле площадки. Рассматривается возможность установки скамеек, урн и освещения. Проект подготовят в ближайшее время. (фото пресс-центр администрации города)