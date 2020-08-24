Питерская "Ласточка" с 1 сентября будет ходить как раньше

С 1 сентября 2020 года поезда "Ласточка" № 803/804 и № 805/806 формирования Северо-Западного филиала АО "ФПК" будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки, утром и вечером, сообщает на своем сайте Октябрьская железная дорога.

Поезд № 804 – отправление из Санкт-Петербурга в 06:32, прибытие в Петрозаводск в 11:50.

Поезд № 806 – отправление из Санкт-Петербурга в 18:00, прибытие в Петрозаводск в 22:57;

Поезд № 803 – отправление из Петрозаводска в 06:36, прибытие в Санкт-Петербург в 12:00;

Поезд № 805 – отправление из Петрозаводска в 18:00, прибытие в Санкт-Петербург в 22:56 минут.

Поезда "Ласточка" на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте ОАО "РЖД".

Портал «Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.