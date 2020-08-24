Жильцы дома по улице Радищева могут не пережить ближайшую зиму

В июле в Петрозаводске сгорел сарай, в котором жильцы дома №1 по улице Радищева хранили дрова. Больше месяца люди пытаются решить вопросы: кто ликвидирует костровище и построит новый сарай, где взять средства на покупку новой партии дров, ведь холода не за горами.

Пенсионерка, жительница дома по ул. Радищева, рассказала, что в конце 40-х годов прошлого столетия ее семью отправили из Москвы в столицу Карелии. Ее отец Валентин Котляренко приехал сюда на помощь Онежской рыболовной флотилии. Многие годы он был директором станкостроительного завода в Петрозаводске. Известный в городе человек продвинул завод на международную арену: его станки работали в Южной и Северной Америке, Китае, Индии, во Вьетнаме.

А дочь этим летом пытается накопить на дрова, чтобы пережить зиму.