Петрозаводск попал в топ популярных направлений ноября

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений для коротких поездок в ноябре. В десятку популярных городов вошел и Петрозаводск.

Так, туристы, в основном, едут в карельскую столицу на три дня и оставляют за ночь в городе, в среднем, 3833 рубля. Помимо нашего города в рейтинг вошли такие направления как Казань, Нижний Новгород, Анапа и другие.

Ранее сообщалось о том, что Москва стала самым популярным направлением для полетов из Петрозаводска.