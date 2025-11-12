12 ноября 2025, 15:27
Общество

Петрозаводск попал в топ популярных направлений ноября

Туристы активно едут в карельскую столицу в последний осенний месяц
Осень в Петрозаводске
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг направлений для коротких поездок в ноябре. В десятку популярных городов вошел и Петрозаводск.

Так, туристы, в основном, едут в карельскую столицу на три дня и оставляют за ночь в городе, в среднем, 3833 рубля. Помимо нашего города в рейтинг вошли такие направления как Казань, Нижний Новгород, Анапа и другие.

Ранее сообщалось о том, что Москва стала самым популярным направлением для полетов из Петрозаводска.

