Петрозаводчанин стал спортивным директором футбольного клуба в Испании

Бывший диктор карельского телевидения Владимир Саманюк назначен спортивным директором футбольного клуба в Испании.

Последнее время петрозаводчанин жил и работал в Краснодарском крае, где трудился судьей и инспектором по футболу. Теперь Саманюк сменил один теплый край на другой и переехал на работу в Гранаду в Андалусию. Он будет определять стратегию развития профессионального футбольного клуба «Гранада», формировать состав команды, подбирать тренеров и заниматься другими важными вопросами.

«Гранада» выступала на Кубке Испании, Лиге Европы.

В феврале Владимир Саманюк в беседе с «Московским комсомольцем в Карелии» с сожалением высказал мнение, что в родной республике поддержка футбола находится не в приоритете.

«Знаю, что попытки были поставить на ноги местную команду. Но футбол требует вложений и каждодневной кропотливой работы. А этого, мне кажется, не наблюдается в республике. Есть энтузиасты, но их единицы», - делился мнением футбольный судья, с сожалением отметив, в Карелии стадионы используют для складирования снега. © «Петрозаводск говорит»