Тхэквондисты из Карелии завоевали медали на Кубке России

В Новосибирске прошел один из главных турниров года по тхэквондо версии МФТ (Международная федерация тхэквондо) — Кубок России. В соревнованиях приняли участие свыше 1800 спортсменов из 29 регионов страны, включая сборную Республики Карелия, которую представили пять спортсменов: Артем Дьяконов, Илья Мюгриев, Любовь Кубасова, Виктория Тихонова и Ростислав Минин.

Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, волю к победе и достойно выступила на престижном турнире. Наши тхэквондисты завоевали медали, в том числе, золотые в следующих дисциплинах: туль, традиционный спарринг, спецтехника.

Всех спортсменов подготовил опытный тренер, президент федерации тхэквондо МФТ республики Карелия Артем Игоревич Никифоров. © «Петрозаводск говорит»