Петрозаводчанин потерял почти 5 миллионов рублей на мнимых инвестициях

В полицию Петрозаводска обратился 57-летний мужчина. Он рассказал о том, что лишился крупной суммы из-за мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему предложили зарабатывать на инвестициях. Под руководством куратора в течение 13 месяцев горожанин переводил деньги на различные счета, думая, что инвестирует в нефть, газ и драгоценные металлы. Когда мужчина решил вывести прибыль, у него ничего не вышло.

Общий ущерб составил 4 845 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

