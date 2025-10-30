30 октября 2025, 13:38
Петрозаводчанин потерял почти 5 миллионов рублей на мнимых инвестициях
Житель карельской столицы больше года отдавал деньги аферистам
Фото: freepik
В полицию Петрозаводска обратился 57-летний мужчина. Он рассказал о том, что лишился крупной суммы из-за мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснил потерпевший, ему предложили зарабатывать на инвестициях. Под руководством куратора в течение 13 месяцев горожанин переводил деньги на различные счета, думая, что инвестирует в нефть, газ и драгоценные металлы. Когда мужчина решил вывести прибыль, у него ничего не вышло.
Общий ущерб составил 4 845 000 рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
