Петрозаводчане смогут выбрать места для благоустройства в 2022 году

В апреле в России стартует голосование по программе комфортной городской среды. С 26 апреля по 30 мая петрозаводчане смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году. голосование будет проводиться на портале федерального проекта, сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии.

Проголосовать смогут участники старше 14 лет. Для участия потребуется регистрация на Госуслугах. После авторизации пользователь сможет выбрать территории, которые нужно преобразить. Будет засчитываться один голос от участника. Объекты, которые наберут больше всего голосов, войдут в перечень для благоустройства. Деньги федерального проекта потратят на их преображение.

В этом году в столице Карелии в рамках программы планируют благоустроить семь общественных территорий. Речь идет о прибрежной зоне в Песках, парке Каменный Бор, Машезерском сквере, Сортавальском бульваре, территории возле Городской поликлиники № 1 на Лесном проспекте, детской поликлинике на Октябрьском проспекте и спорткомплексе «Луми». (фото sensaciy.net)