Петрозаводчане боятся сгореть, не дожив до расселения

Текст и фото: Антонина Кябелева

23 апреля около десяти часов вечера в Петрозаводске на улице Бесовецкая вновь вспыхнул деревянный дом. На этот раз горел дом № 16 А, который расселили примерно год назад. За последнее время это уже четвертый пожар на улице Бесовецкая.

Граждане, проживающие в соседних домах, боятся, что не доживут до расселения. Пожары в обезлюдевших строениях возникают с пугающей регулярностью. Особенно страшно за детей. Люди винят городскую власть, которой, по их мнению, плевать на проживающие в соседних домах семьи и их безопасность.

Журналисту нашего издания удалось поговорить с очевидцами очередного пожара в доме № 16 А.

Татьяна живет по соседству — в доме № 16 на улице Бесовецкая.

«Я пришла с работы, все было нормально. Вдруг в квартире начали мигать лампочки. Я заволновалась. Муж пошел посмотреть, что происходит. Из соседнего дома уже валил дым. Мы позвонили в противопожарную службу, нам сказали, что машины уже выехали. Пожарные приехали быстро, дом уже пылал. Электричество в нашем доме отключили. Было очень страшно. Видимо, пожар начался на втором этаже. На улице было много жильцов из соседних домов. Мы в очередной раз пережили стресс. Хорошо, что огонь не перекинулся на наш дом, а то остались бы на улице»,

- рассказала Татьяна.

Несмотря на регулярные пожары в расселенных домах, петрозаводская администрация до сих пор не нашла средств на их снос. Между тем дом № 14 по улице Бесовецкая и соседние сараи за последнее время поджигали три раза. Граждане не раз обращались в различные органы власти с просьбой снести пустующие строения, но так ничего и не добились. На все просьбы людей, обеспокоенных нависшей над их семьями угрозой стать жертвой очередного поджога, один ответ — нет денег. У представителей городской администрации, отвечающих за ЖКХ, не хватило даже мудрости, если не сказать ума, чтобы закрыть доступ в расселенные дома. В них может зайти любой прохожий и делать там все, что вздумается.

Алена с тремя детьми тоже живет в доме № 16:

«У меня окно выходит прямо на дом № 16 А. Как только увидела огонь, выбежала на улицу. Дети оставались в квартире. Было жутко. Больше всего я боялась, что огонь перекинется на наш дом. Горела крыша, кругом разлетался шифер. У нас в квартире газ в баллонах. Мы можем все взлететь на воздух».

По ее словам, возле расселенных домов часто появляются молодые люди, что-то ищут. Женщина подозревает, что это наркоманы, которые пытаются найти закладки.

Алена вспомнила, что дом № 14 А по улице Бесовецкой после расселения горел четыре раза, пока окончательно не был уничтожен огнем. Его тоже не сносили, пока от него не остались одни головешки. После этого, рассказала Алена, приехали рабочие, вырыли котлован и зарыли остатки строения. Граждане подозревают, что таким образом местная власть экономит деньги на снос деревянных строений, фактически рискуя здоровьем и жизнью людей, проживающих в соседних домах.

Евгения тоже живет по соседству, в доме по улице Зайцева, 13. Она тоже выбежала на улицу, когда начался пожар.

Между ее домом и домом № 16 А по Бесовецкой расположено несколько покосившихся сараев.

«Я очень боюсь, что огонь может переброситься сначала на сараи, а потом на наш дом. А у нас газовые баллоны расположены на улице. Рядом с домом стоят машины. Очень страшно стало жить. Не знаешь, чего ждать. Постоянно живешь в ощущении надвигающейся беды»,

- сказала Евгения.

Утром 24 апреля возле дома № 16 А ходили двое мужчин, облаченные в куртки с надписью «МЧС России». Они с разных ракурсов фотографировали уцелевшее здание и даже попытались зайти внутрь подъезда, где основательно подгорела лестница, ведущая на второй этаж.

Дом № 16 А устоял, но заметно пострадал от пожара. Дверь в подъезд была выбита и стояла рядом с входом. Окна на втором этаже оказались выбиты и взирали на внешний мир черными пустотами. На первом этаже стекла в окнах частично уцелели, где-то окна были забиты фанерой.

Дома № 14, 16 А и 18 А должны были снести в 2023 году. Эта территория запланирована для строительства здания новой городской поликлиники № 3. Однако полуобгоревшие деревянные строения до сих пор стоят, словно памятник чиновничьему безразличию к человеческим жизням.

Сколько пожаров еще должно произойти, чтобы представители власти опомнились и хоть что-то предприняли ради безопасности граждан? Или обязательно нужно, чтобы были жертвы и уголовные дела? По-другому никак?

Я понимаю, что это риторические вопросы, на которые в лучшем случае чиновники посетуют на дефицит финансов. Но неужели нельзя наконец-то просто «включить» здравый смысл и перестать надеяться на авось. Ведь если на одном «пятачке» регулярно горят дома, значит представители власти обязаны реагировать.

Мне очень не хотелось бы думать, что в городской администрации просто выбрали самый дешевый путь сноса домов. Хотя, наблюдая за другим «пятном» деревянных строений на улице Лыжная, эта неприятная версия все чаще приходит в голову.