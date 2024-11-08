Петрозаводчанам рассказали о погоде в выходные 9 и 10 ноября

Погода в приближающиеся выходные будет весьма комфортной. Дождя или снега горожанам не обещают в ЕДДС.

По данным прогнозирующих организаций, в субботу в Петрозаводске температура воздуха в пределах +5, +7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями.

В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах -1, +1. Ветер западный, чуть слабее, чем в субботу – до 3 метров в секунду. Также облачно с прояснениями. // фото «Петрозаводск говорит»