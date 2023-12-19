Петрозаводчанам назвали адреса, где их может убить сосулька

Риск лишиться здоровья или получить травму возрос в последнее время в Петрозаводске. ЕДСС практически каждый день предупреждает об опасной наледи. Сосульки сбивают, но они нарастают снова, а во время оттепели срываются вниз.

Опасные сосульки заметили над подъездами дома №5 на Фурманова, над входом в алкомаркет на Ленина, 9, в домах №36, №3 и №40 на Гоголя, на Станционной, 24, на Краснофлотской, 4, на Северной, 3, на Торнева, 11, над подъездом №6 в доме №58 на Октябрьском проспекте, в доме №25 на Соломенской улице.

Наледь угрожающе свисает на улице Птицефабрика, 15, со стороны торгового центра на Лососинском шоссе, 29; в доме №3 на улице Кирова; в доме №15-б на Виданской. Информацию об опасной наледе доводят до управляющих организаций.

На днях в Северной столице упавшая сосулька убила человека, также наледь рухнула на коляску с ребенком. // фото unsplash.com/ Emanuel Haas