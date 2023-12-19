Глыба льда раздавила коляску с ребенком в Петербурге

Глыба льда с крыши рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Петербурге. Малышка пострадала, но жива, ее увезли в больницу, передает «Фонтанка».

Инцидент произошел примерно в восемь утра рядом с домом № 37, корпус 1 по Новочеркасскому проспекту. Женщина шла с коляской по тротуару, внутри сидела ее двухлетняя дочка.

Глыба льда рухнула с крыши и попала именно на девочку, та получила травму голову. От сильного удара у коляски отлетели колеса. Ребенка госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса.

Крышу дома чистили17 декабря, но не всю, а только козырьки. На месте ЧП работают сотрудники следственного комитета. // фото: unsplash.com