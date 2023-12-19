Петрозаводчанина до смерти забили в гостях

31-летнего петрозаводчанина обвинили в гибели знакомого, его арестовали.

Трагедия произошла 13 декабря. Мужчины пришли к знакомой, выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора, обвиняемый сильно избил 33-летнего приятеля. Спустя время он скончался на месте происшествия. Обидчик ушел, но был задержан. Ранее петрозаводчанина привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, обстоятельства случившегося устанавливаются. // фото «Петрозаводск говорит»