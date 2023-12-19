Петрозаводчанин уехал за город и совершил преступление

Из магазина в Мелиоративном украли два крема, две краски для волос и шесть упаковок шампуня. Ущерб от пропажи составил три тысячи рублей.

На поиски злоумышленника отправились оперативники. Под подозрением оказался 35-летний петрозаводчани. По информации полиции, мужчина считает воровство своим образом жизни.

Ворованную бытовую химию он сбыл, а деньги потратил. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу по обвинению в ранее совершенных преступлениях. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann