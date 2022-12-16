Петрозаводчанам напомнили об использовании пиротехники в праздники

Элементарные меры предосторожности помогут не омрачить праздничные дни, напомнили в администрации Петрозаводска. Горожан призывают соблюдать правила пожарной безопасности при проведении мероприятий, в том числе массовых.

Так, специалисты напомнили, что использование пиротехники требует особого внимания. Недопустимо выбирать некачественные, несертифицированные изделия, с повреждениями или истекшим сроком годности. Необходимо следовать инструкции и категорически запрещается пользоваться пиротехнику в помещениях и вблизи зданий.

Кроме того, елка должна устанавливаться на устойчивом основании в месте, не затрудняющем выход из помещения. При ее оформлении не допускается применять свечи, бенгальские огни, фейерверки и легковоспламеняющиеся игрушки (например, из ваты, бумаги). Также в праздники повышена нагрузка на электросети, отчего порой они не выдерживают и становится причиной пожаров. В случае обнаружения первых признаков возгорания или задымления необходимо немедленно звонить по телефону 112 или 101.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что сотрудники МЧС напомнили о требованиях пожарной безопасности владельцам и персоналу развлекательных учреждений. // Фото: freepik.