Петрозаводчан просят помочь кормом котикам и кошкам из приюта

Первый петрозаводский общественный приют обратился к жителям карельской столицы с просьбой помочь кормом для подкидышей.

В приюте говорят, что почти каждый день к ним привозят новых кошек, а пакетики с влажным кормом на исходе.

«Такого большого притока кошек приют никогда не знал»,

– признаются зоозащитники.

Петрозаводчан просят помочь с влажным кормом – подойдут пакетики различных известных брендов. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony