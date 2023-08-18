18 августа 2023, 12:42
Петрозаводчан просят помочь кормом котикам и кошкам из приюта
В приют почти каждый день привозят новых бездомышей, а пакетики влажного корма подходят к концу
Первый петрозаводский общественный приют обратился к жителям карельской столицы с просьбой помочь кормом для подкидышей.
В приюте говорят, что почти каждый день к ним привозят новых кошек, а пакетики с влажным кормом на исходе.
«Такого большого притока кошек приют никогда не знал»,
– признаются зоозащитники.
Петрозаводчан просят помочь с влажным кормом – подойдут пакетики различных известных брендов. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony