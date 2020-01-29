Петрозаводчан приглашают на первый в году «Километр здоровья»

1 февраля в Петрозаводске стартует серия забегов «Километр здоровья -2020». Мероприятие традиционно пройдет на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии города.

Интерес к нему в минувшем году был большой, и «Километр здоровья» сумел объединить как любителей побегать для настроения и здоровья, так и бегунов, которые имеют спортивные разряды и совершенствуют свои результаты. Активными участниками старта на стадионе «Юность» стали дети. На бег приходили семьями, что создавало особую атмосферу праздника и дарило участникам приятные эмоции,

- отмечают организаторы городского фестиваля.

Первый «Километр здоровья» стартует 1 февраля в 11 часов. В это время начнется регистрация, в 11.30 будет дан старт забегов на 500 м и 1000 м.