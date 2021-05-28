Петербург избавится от бензинового общественного транспорта

Весь пассажирский транспорт и коммунальную технику Санкт-Петербурга планируют перевести на газовое топливо. По информации «Паламентской газеты», этот проект будет реализован в городе к 2023 году.

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе «Экология планеты — устойчивое развитие», все городские ТЭЦ и основные котельные уже используют только природный газ.

«На днях мы подписали с «Газпромом» дорожную карту по развитию рынка газомоторного топлива и через два года у нас будут введены 25 газовых станций для заправки автомобилей природным газом»,

— пообещал Беглов.

По его словам, перевод энергетических предприятий и городского транспорта на безопасные виды топлива и альтернативные источники энергии является одним из важных направлений деятельности администрации Санкт-Петербурга. Инициатива реализуется в сотрудничестве с «Газпромом», заводом «КамАЗ» и Минпромторгом. (фото: pnp.ru)