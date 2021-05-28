Средняя зарплата в Карелии превысила 47 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал данные о средней зарплате в республике за март 2021 года. Доходы жителей выросли за год, следует из информации, появившейся в ежемесячном отчете о социально-экономическом положении республики.

Так, в марте средняя зарплата в Карелии составила 47 699 рублей. По сравнению с мартом 2020 года этот показатель вырос на 5,1%.

При этом реальная средняя зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, уменьшилась за год на 1,4%. Фото osnmedia.ru