В России возможен дефицит яиц, но Минсельхоз этого не ждет

О возможном дефиците куриных яиц предупредили отечественные производители, обратившись к властям за помощью. По информации газеты «Ведомости», участники рынка попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию.

По данным источников издания, такую ситуацию производители объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Минсельхоз уже отреагировал на такие прогнозы – в ведомстве заявили что текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции оценивают как "стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства", сообщает «Интерфакс».

«Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории - на 10,9%»,

- уточняют в Минсельхозе.

В то же время гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки. По её оценке, долго работать в убыток производители яиц не смогут.