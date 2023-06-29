Пешеходу утром стало плохо на Первомайском проспекте

Утром 29 июня на пересечении улиц Антикайнена и Ленинградской с Первомайским проспектом произошло ЧП. На пешеходном переходе упал мужчина, видео опубликовал портал dtpptz.ru.

Инцидент попал в кадр камеры уличного наблюдения «Сампо.ру», судя по записи, он произошел в 08:11. Видно, что человек спокойно идет по «зебре» и внезапно падает лицом вниз.

Прохожие оказали мужчине первую помощь. Вскоре подъехала скорая помощь, это было в 08:23. Пешехода увезли в БСМП. // фото, видео: dtpptz.ru