25 декабря 2023, 10:50
Пешехода сбили в Кондопоге
Пострадавшего 28-летнего пешехода увезли в больницу
На улице Советов в городе бумажников был сбит пешеход. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
Утром 22 декабря водитель Renault Symbol проехал на желтый сигнал светофора и наехал на пешехода.
«28-летний гражданин переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора»,
- сообщили в дорожной полиции.
Пешеход получил травмы, его госпитализировали. // фото пресс-службы ГИБДД РК