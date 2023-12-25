Пешехода сбили в Кондопоге

На улице Советов в городе бумажников был сбит пешеход. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Утром 22 декабря водитель Renault Symbol проехал на желтый сигнал светофора и наехал на пешехода.

«28-летний гражданин переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора»,

- сообщили в дорожной полиции.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали. // фото пресс-службы ГИБДД РК