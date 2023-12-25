25 декабря 2023, 09:45
Петрозаводчанин Николай Логинов погиб в ходе СВО
Глава Петрозаводска выразила соболезнования родным и близким
Еще один житель Карелии погиб в ходе проведения специальной военной операции. О погибшем земляке сегодня сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
На СВО погиб водитель автомобильного взвода Николай Логинов.
«Наш земляк. Он жил рядом. Ушел защищать всех нас и будущее наших детей. Погиб в ходе специальной военной операции»,
- написала в соцсети глава города.
Клыхматова выразила соболезнования родным, близким, друзьям, боевым товарищам. // фото с VK-страницы главы города