Петрозаводчанин Николай Логинов погиб в ходе СВО

Еще один житель Карелии погиб в ходе проведения специальной военной операции. О погибшем земляке сегодня сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

На СВО погиб водитель автомобильного взвода Николай Логинов.

«Наш земляк. Он жил рядом. Ушел защищать всех нас и будущее наших детей. Погиб в ходе специальной военной операции»,

- написала в соцсети глава города.



Клыхматова выразила соболезнования родным, близким, друзьям, боевым товарищам. // фото с VK-страницы главы города