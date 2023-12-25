25 декабря 2023, 09:23
15 россиян заработали ожоги после похода в кафе
Следователи в Алтайском крае заинтересовались инцидентом в заведении общепита
15 россиян, в числе которых четверо детей, получили химические ожоги лица и слизистых в кафе в алтайском городе Заринске.
По сообщению «Ленты», пострадавшие были в одном банкетном зале, где работала кварцевая лампа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Силовики проводят допрос и изымают документы. // фото unsplash.com/ Michal Parzuchowski